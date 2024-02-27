Eski eşten manidar paylaşım: Ebru Gündeş gizlice evlendi iddiası!

"Bu magazin oyununu Murat Özdemir’in anlaşmalı boşanması ve Ebru Gündeş’in yuva yıkan bir kadın gibi görünmemesi için yaptılar. Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş’e evlilik teklifi için Dubai’deki bir kral dairesini tutmuş, 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük almış ve İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklifte bulunmuş şeklinde haberler çıkmıştı. Aslında bu evlilik teklifini Murat Özdemir yapmıştı"