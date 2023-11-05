Eski eşi Melis İşiten'in programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu

Melis İşiten son olarak çıkan iddialara nokta koymuş ve 'Hiç öyle bir dünyamız yok ya. Birbirimizi sevdiğimiz ve saydığımız, yakın arkadaşlık içeren bir dostluğumuz var. Tekrar barışma gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle güzel bir aileyiz' açıklamasını yapmıştı.