Eşini sosyal medya hesabından silmişti: Feyza Altun'dan 'boşanma' açıklaması

"Siyaset bilen erkek beni etkiler. Hatta şu an ki kocam beni öyle etkiledi. Siyaset ve hukukla ilgili genel kültürü olan insanları her anlamda çok severim. Kocama kızdığım için onu takipten çıktım. Arada kavga edince birbirimizi takipten çıkartıyoruz."