Eşini sosyal medya hesabından silmişti: Feyza Altun'dan 'boşanma' açıklaması
Eşini sosyal medya hesabında takipten çıkan avukat Feyza Altun'dan boşanacakları yönündeki iddialara yanıt geldi.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Haber Bahane programına konuk olan avukat Feyza Altun, özel hayatına dair pek çok itirafta bulundu.
İlk evliliğini İlker Meriç ile yapan Altun, "İlk evliliğimi 24 yaşında yaptım, 26 yaşında çocuğumu doğurdum. 27 yaşında da boşandım. Bana şiddet uygulamaya kalkacak erkeğin vay haline. Eski eşimle ayrılığımızda özel bir sebep yok, olmadı. Eski kayınvalidem ile de hala görüşmeye devam ediyorum. Çocuğumuz için dost kalmayı başardık. Erkekte cimrilik ve zevzekliğe tahammül edemiyorum" ifadelerini kullandı.
2021 yılında evlendiği İlker Sungurlar hakkında ise Altun, şunları söyledi:
"Siyaset bilen erkek beni etkiler. Hatta şu an ki kocam beni öyle etkiledi. Siyaset ve hukukla ilgili genel kültürü olan insanları her anlamda çok severim. Kocama kızdığım için onu takipten çıktım. Arada kavga edince birbirimizi takipten çıkartıyoruz."
Eşiyle boşanacağı iddialarının sorulduğu Feyza Altun, açıklamasında şöyle konuştu:
"Yok, açmadık. Ben geçinmesi kolay eğlenceli bir insanımdır. Ben net bir insanımdır. Evlilikte sorunlar oluyor, eşikteyiz. Umarım sorunlarımızı çözeriz."