Erkan Petekkaya, yetiştirme yurdunda geçirdiği günleri anlattı

Annesiz babasız bir kız vardı onu sallarken geldi bana vurdu alnım yarıldı. Babam her akşam gelirdi, geldi sargıyı gördü kafamda dayanamadı hemen eşyalarımı topladı demir dolaptan o demir dolabın kapanma sesini hiç unutmam, o boşluk sesini duydum, dedim babam beni götürüyor. O akşam trene binip annemi almaya gittik. Kadere inanıyorum" dedi.