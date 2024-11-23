Engin Altan Düzyatan'dan Çarpıcı İtiraf! 'Eşimin Hülya Koçyiğit'in Torunu Olduğunu Bilmiyordum'

Neslişah Alkoçlar ile ilişkisi hakkında da itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, şunları söyledi:

"Neslişah ile gerçekten çok iyi arkadaşız. Çok eğleniyoruz. Bu da ilişkiyi dinamik tutuyor. Aşk kısa süreli bir şey. 2-3 ay sonra o kelebekler yerini başka şeylere bırakıyor ama sevgi, saygı büyüyor. Neslişah’ın benim hayatıma kattığı çok fazla şey var. Hayatımı kolaylaştırmanın ötesinde bana çok şey öğretti."