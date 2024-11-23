Engin Altan Düzyatan'dan Çarpıcı İtiraf! 'Eşimin Hülya Koçyiğit'in Torunu Olduğunu Bilmiyordum'
"Bir Bulut Olsam", "Diriliş Ertuğrul" ve "Çöp Adam" gibi dizilerle tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile ilk tanıştıklarında onun usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmediğini açıkladı. Düzyatan, Hülya Koçyiğit ile tanışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında evlendiği ve Emir Aras ile Alara adında iki çocuk sahibi olduğu Neslişah Alkoçlar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Düzyatan, eşiyle ilk kez tanıştığında Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Neslişah da söylemedi. Ben de açıkçası öyle internetten araştırayım gibi bir duruma girmedim, daha eski kafalı bir adam olduğum için. Bir süre sonra öğrendim" diye konuştu.
'HÜLYA KOÇYİĞİT'LE TANIŞMAK ÇOK HEYECANLIYDI'
Düzyatan, Hülya Koçyiğit'le tanışmak konusunda da "Çok heyecanlı bir şeydi benim için. Sonuçta Hülya Koçyiğit ile tanışıyorsunuz, hepimizin tanıyıp bildiği bir insan" ifadelerini kullandı.
Neslişah Alkoçlar ile ilişkisi hakkında da itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, şunları söyledi:
"Neslişah ile gerçekten çok iyi arkadaşız. Çok eğleniyoruz. Bu da ilişkiyi dinamik tutuyor. Aşk kısa süreli bir şey. 2-3 ay sonra o kelebekler yerini başka şeylere bırakıyor ama sevgi, saygı büyüyor. Neslişah’ın benim hayatıma kattığı çok fazla şey var. Hayatımı kolaylaştırmanın ötesinde bana çok şey öğretti."