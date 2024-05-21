En Son Babalar Duyar'ın Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor

2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisinde 'Defne' karakterini canlandıran Burçak Işımer'in son hali görenleri şaşırttı.

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En Son Babalar Duyar'ın Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor - Resim: 1

'En Son Babalar Duyar' dizisi yayınlandığı dönemlerde büyük bir ilgiyle izleniyordu. Dizinin Defne'si Burçak Işımer yıllar sonra ortaya çıktı.

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En Son Babalar Duyar'ın Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor - Resim: 2

Tarzı ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Işımer, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Yaşamını Ankara'da sürdüren oyuncu En Son Babalar Duyar dizisi hakkında konuştu.

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En Son Babalar Duyar'ın Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor - Resim: 3

Oyuncu, şunları söyledi:

"İçinde bulunmaktan en keyif aldığım projelerden biri oldu. Evimde nasıl rahatsam orada da o derece huzurlu ve bol kahkahalı zamanlar geçirdim. 'En Son babalar Duyar'ın yeri benim için her zaman ayrıdır."

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En Son Babalar Duyar'ın Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor - Resim: 4

"Sebebiyse tipik Türk ailesini bizlere taşıyan bir dizi olması. O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş diye düşünmeden edemiyor insan."

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En Son Babalar Duyar'ın Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor - Resim: 5

"ZAMAN DİLİMİ OLDUKÇA VERİMLİ GEÇİYOR"

Işımer, 2011'den beri Ankara Devlet Tiyatrosu’nda koreograflık yapıyor. Oyuncu, "Tiyatronun seyircilerle buluşma aşamasına kadar olan prova süreci benim için çok heyecan verici.

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En Son Babalar Duyar'ın Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor - Resim: 6

Televizyonla arasındaki teknik değişkenler, estetik anlamda da farklılıklar yaratıyor. Birini bir diğeriyle kıyaslamaya gerek görmememin sebebi ikisinde de ayrı güzellikler bulmam" ifadelerini kullandı.

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En Son Babalar Duyar'ın Defne'si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor - Resim: 7

Habertürk'ün haberine göre, Burçak Işımer; "Ekranlarda neden görünmediğimi soranlar çok oluyor. İstanbul’da yaşasaydım kopukluk olmayacaktı kuşkusuz. Bununla birlikte sanatın diğer dallarıyla geçirdiğim bu zaman dilimi de oldukça verimli geçiyor. Belki yakında ışınlanmayı keşfederim, o zaman ekranlarda da buluşuruz. Kim bilir?" şeklinde konuştu.

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