En iddialı yarışmacı MasterChef All Star’a veda etti!

Metin yarışmaya şu sözlerle veda etti: Bazen bir hata sürükler, devamını getirir. 2018'de de aynısı oldu. Yurt dışına gittim. Zoruma gitti orada da bıraktım. Ben de bir şey kopunca devamı gelmiyor. Benim aklımda soru işareti varsa devamını getirmem. Bazen kaybetmek de kazanmaktır. Beni bugünlere ben getirdim. Yapacak bir şey yok. Bazen bir hata daha fazlasına mal olur. Dikkatli olmam gerekiyordu. Hayalsiz bir yere gitmem. Hedefim var ama olmuyor bazen. Prensiplerim var. Kimsenin hakkına girmeden buradan gittim. Daha iyi şeyler kazanmışımdır belki de...