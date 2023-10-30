En iddialı yarışmacı MasterChef All Star’a veda etti!
MasterChef All Star'da kritik veda gecesi! Lezzetin ön planda olduğu yarışma MasterChef'te çember daralıyor, şampiyonlar ve finalistler aynı potada mücadele ediyor. 16. hafta sonunda mavi takımın neredeyse tamamı eleme potasında yer aldı. MasterChef veda eden isim belli oldu.
TV8 ekranlarında bir yarışmacının hikayesi son buluyor! Mavi ve kırmızı takımın hafta boyunca gösterdikleri rekabetin sonunda üç dokunulmazlığı da kaybederek potaya altı ekip arkadaşını yollayan mavi takım olmuştu. Son oyunda da kırmızı takımdan Tahsin potaya girmişti.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Mavi ve kırmızı takım kıran kırana mücadele göstermiş ve yedi isim haftanın sonunda potada yerini almıştı. Cemre kaptanlığında mavi takımdan Metin, Esra, Batuhan, Tanya, Cemre ve Barbaros gitme adayı gösterilmişti. Son yarış ardından ise Dilara kaptanlığındaki kırmızı takımdan Tahsin potaya girmişti.
Yedi yarışmacı pazar akşamı iki aşamalı oyuna çıktı. İlk turda yarışmacılar, Cumhuriyet'in 100. doğum gününde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında özel tabak çıkardı. Şefler ilk aşamada 100. yıla özel pasta yapmaları istedi.
Ancak yarış esnasında dört yarışmacının tabakları dolapta karıştı. Şeflerin incelemesi ile Tanya ile Metin'in tabakları değerlendirilmeye alınmadı. Tabaklarda karışıklık yaşandığını belirten Mehmet Şef, inceleme sonucunda sadece 2 yarışmacıda karışıklık olduğunu bildirdi. ''Kafamızda soru işareti yok'' diyerek yarışmacıları açıkladı. "Biri Tahsin, diğeri de Esra. İki yarışmacının hareketlerinde bir karışıklık olabileceğini düşünüyoruz; Metin ve Tanya.'' ifadelerini kullandı.
İlk etaptan birinci çıkan Cemre, ikinci kurtulan Esra, üçüncü olan da Tahsin olarak açıkladı.
Tanya, Metin, Barbaros ve Batuhan ikinci eleme oyununda mücadele etti.
Gecenin ikinci tabağı Mehmet Şef'in ''Denizden Kelebek Etkisi'' isimli yemeği oldu.
Şeflerin değerlendirmesi ardından ikinci yarış sonunda potan çıkan ilk isim Batuhan, ikinci Barbaros oldu.
Son ikiye kalan Tanya ve Metin arasında şefler bir tercih yaptı. Geceye veda eden isim Metin oldu. Metin'in tabağında büyük bir problem olduğu açıklandı. Tanya, ''Metin ile ilk etapta tabaklarımız karışmıştı. Tarzını, karakterini çok beğenirdim. Çok üzüldüm onun için. Metin elendiği için çok üzgünüm.'' diye belirtti.
Metin yarışmaya şu sözlerle veda etti: Bazen bir hata sürükler, devamını getirir. 2018'de de aynısı oldu. Yurt dışına gittim. Zoruma gitti orada da bıraktım. Ben de bir şey kopunca devamı gelmiyor. Benim aklımda soru işareti varsa devamını getirmem. Bazen kaybetmek de kazanmaktır. Beni bugünlere ben getirdim. Yapacak bir şey yok. Bazen bir hata daha fazlasına mal olur. Dikkatli olmam gerekiyordu. Hayalsiz bir yere gitmem. Hedefim var ama olmuyor bazen. Prensiplerim var. Kimsenin hakkına girmeden buradan gittim. Daha iyi şeyler kazanmışımdır belki de...