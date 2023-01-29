Emrah'ın kabul etmediği oğlu evliliğe ilk adımı attı: Yazdığı not duygulandırdı
Ünlü şarkıcı Emrah'ın çocukluğundan beri kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, evlilik yolunda ilk adımı attı. Erdoğan, o anları, "Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda" notuyla paylaştı.
Şarkıcı Emrah'ın evlilik dışı dünyaya getirdiği DNA testleri sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Tayfun Erdoğan'ın 'Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda' notuyla paylaştığı o karelere takipçilerinden binlerce destek mesajı geldi.
MİRASINDAN MEN ETTİ!
1991 yılında dünyaya gelen Tayfun Erdoğan, babası Emrah'a senelerce kendini kabul ettirmeye çalıştı. Şarkıcı Emrah, Tayfun Erdoğan'a Bursa'da bir ev verip mirasından hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalatmıştı.
'BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR YANIMDA'
Emrah'ın kabullenmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi ettiği sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Tayfun Erdoğan, kız istemeye gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Allah bana bu günleri gösterdi şükürler olsun, aslanlar gibi abilerim arkamda durdu,ellerimden tuttu, bu kareler de güzel insanlar görüyorsunuz ,baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık"notunu düştüğü o paylaşıma takipçilerinden öfke dolu yorumlar geldi.
Takipçilerinden, "O baban hiçbir zaman mutlu olamayacak", Bir insan oğlunun en mutlu gününde nasıl yanında olmaz?", "Senin o babaya ihtiyacın yok" yorumlarıyla Tayfun Erdoğan'a destek ve tebrik mesajları geldi.