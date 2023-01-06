Emel Müftüoğlu filtreyi abarttı, Selda Bağcan tanınmaz hale geldi

'SELDA BAĞCAN LİSE YILLARINA DÖNMÜŞ'

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü isimlerin gündem olan pozuna; "Demet Akbağ'ı buldum ama Selda Bağcan fotoğrafta yok ki!", "Madem konu dizlerdi yüzler ne alaka?", "Hiç fotoshop yapmaya gerek görmeyen Selda Bağcan sayenizde fotoshoplanmış!", "Fitre çok abartılı, Selda Bağcan'ı tanıyamadım!", "Fotoshop biraz fazla mı kaçmış?", "Birlikte fotoğraf çekildiğiniz sanatçıya dikkat edin" ve "Photoshop'u abartınca Selda Bağcan lise yıllarına dönmüş!" şeklinde yorumlar yaptılar.