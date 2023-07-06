Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal'ın partneri belli oldu
Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal'ın partneri belli oldu. Namal, Özcan Deniz'le başrolü paylaşacak.
90'lı yılların sonlarında dahil olduğu oyunculuk sektöründe senelerce önemli işlere imza atan Özgü Namal, uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu.
Eşinin kaybının ardından hayatını çocuklarına adayan ve bu nedenle de setlerden uzak durma kararı alan Namal, geçtiğimiz günlerde sevenlerini heyecanlandıran bir gelişme ile gündeme gelmişti. Yeni bir dizide rol alacağı öğrenilen Namal’ın partneri de belli oldu.
2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı.
Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, setlere dönme kararı aldı.