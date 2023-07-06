Ekranlara dönmeye hazırlanan Özgü Namal'ın partneri belli oldu

Eşinin kaybının ardından hayatını çocuklarına adayan ve bu nedenle de setlerden uzak durma kararı alan Namal, geçtiğimiz günlerde sevenlerini heyecanlandıran bir gelişme ile gündeme gelmişti. Yeni bir dizide rol alacağı öğrenilen Namal’ın partneri de belli oldu.