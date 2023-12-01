Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz aylarda evlenen ve bebek beklediklerini duyuran Buğrahan Tuncer ile Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Eda Ece
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Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 1

Ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer’le geçen aylarda görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece, bebeğini kucağına alacağı günü heyecanla bekliyor.

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Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 2

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, geçen haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikâh masasına oturdu.

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Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 3

Ünlü oyuncu yaz sonunda bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti.

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Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 4

Hamileliğinin 4. ayında olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bir kızları olacak.

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Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 5
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