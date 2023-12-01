Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Geçtiğimiz aylarda evlenen ve bebek beklediklerini duyuran Buğrahan Tuncer ile Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer’le geçen aylarda görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece, bebeğini kucağına alacağı günü heyecanla bekliyor.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, geçen haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikâh masasına oturdu.
Ünlü oyuncu yaz sonunda bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti.
Hamileliğinin 4. ayında olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bir kızları olacak.