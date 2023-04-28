Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı

FOX ekranlarının en uzun soluklu dizilerinin başında gelen Yasak Elma'daki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik yolunda ilk adımı attı.