Eda Ece ile Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi: Düğüne ünlü akını
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, nikâh masasına oturdu. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerini resmiyete döktü.
Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da evlendi.
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.
Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.
Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.