Eda Ece ile Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi: Düğüne ünlü akını

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, nikâh masasına oturdu. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti

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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi: Düğüne ünlü akını - Resim: 1

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerini resmiyete döktü.

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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi: Düğüne ünlü akını - Resim: 2

Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da evlendi.

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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi: Düğüne ünlü akını - Resim: 3

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı.

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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer dünyaevine girdi: Düğüne ünlü akını - Resim: 4

Buğrahan Tuncer’in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

Düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.

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