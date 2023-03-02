Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile ilişkisine dair bilinmeyenleri anlattı
Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle izleyici tarafından sevilen Eda Ece, evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişkisini anlattı.
Aşklarına 2019 yılında başlayan çift, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Dört yıldır Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece, Elle dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eda Ece, "Bu yaz aileme ve özelime vakit ayıracağım. Dinlenip biraz hayatımı yaşamam lazım. Geçen yaz iki ay boyunca seyahat edebilmiştim. Bu yaz için verdiğim sözler var. Buğra ile 2 kedi, 2 köpeğimiz var, bir köpek daha sahiplenmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Resmen çocuklarımız gibiler, onlara çiçek gibi bakıyoruz. 40 yıllık bir evliliğin çocuğuyum, iki ablamla hep mutlu bir aile ortamında büyüdük. Ablalarım evli ve çocukları var. Sevgi olmasa, geri kalan her şey anlamını yitirir” ifadelerini kullandı.
“Komik bir sevgiliyim galiba’ diyen ünlü oyuncu, şunları kaydetti:
"En sinirlendiğim zamanlarda bile ağzımdan komik bir şey çıkabiliyor. Asıl Buğra’ya sormak lazım tabii. Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum."