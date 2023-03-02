Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile ilişkisine dair bilinmeyenleri anlattı

Eda Ece, "Bu yaz aileme ve özelime vakit ayıracağım. Dinlenip biraz hayatımı yaşamam lazım. Geçen yaz iki ay boyunca seyahat edebilmiştim. Bu yaz için verdiğim sözler var. Buğra ile 2 kedi, 2 köpeğimiz var, bir köpek daha sahiplenmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Resmen çocuklarımız gibiler, onlara çiçek gibi bakıyoruz. 40 yıllık bir evliliğin çocuğuyum, iki ablamla hep mutlu bir aile ortamında büyüdük. Ablalarım evli ve çocukları var. Sevgi olmasa, geri kalan her şey anlamını yitirir” ifadelerini kullandı.