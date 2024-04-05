Eda Ece anne oldu: Bebeğin ismi ortaya çıktı
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan Eda Ece'den güzel haber geldi. Bebeğine kavuşan oyuncunun kızına verdiği isim ortaya çıktı.
Hamileliği boyunca heyecanını takipçileriyle paylaşan Eda Ece'den güzel haber geldi.
Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti kızlarına kavuştu. İkili ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in kızlarına kavuştukları Galatasaray Basketbol takımının Instagram hesabından duyuruldu.
"HOŞ GELDİN MİNA İPEK TUNCER"
Açıklamada; "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek’e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi’ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.
Böylece daha önce yeni nesil isimlere sıcak bakmadığını açıklayan Eda Ece'nin kızına "Mina İpek" adını verdiği ortaya çıktı.