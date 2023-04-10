Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçen yıl saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, "Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Beni Şafak gibi sevecek birini bulmam zor" dedi.
Sabah’tan Tuba Kalçık’a konuşan Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Sosyal medya hesabıma da benzer mesajlar geliyor. Benimle aynı kaderi paylaşanlar bana destek mesajları gönderiyor. Bu beni daha da güçlü kıldı. Eşim öldüğü zaman kendimi sosyal medyadan da çekmedim. Şafak'ın katillerinin daha hızlı yakalanmasında sosyal medyanın oluşturduğu bu sinerji de etkili oldu."
"Şafak'la yaşadığım ilişki boyunca da bir sürü olumsuz şeyler yaşadım. O zaman da dik durdum. Allah'ım bu benim başıma niye geldi demedim hiç. Tevekkül ediyorum."
"Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri."