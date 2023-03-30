Ebru Şallı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Hayırlısı olsun' diyerek paylaştı

Daha önce eşinden şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı'nın evliliğinde yaşadığı sorunlardan dolayı boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Fikir ayrılıkları yaşadıklarını doğrulayan Şallı, boşanma davası açılmadığını söyledi.

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Ebru Şallı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Hayırlısı olsun' diyerek paylaştı - Resim: 1

Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikah masasına oturdu. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çiftten kötü haber geldi.

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Ebru Şallı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Hayırlısı olsun' diyerek paylaştı - Resim: 2

Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri iddia edildi. 

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Ebru Şallı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Hayırlısı olsun' diyerek paylaştı - Resim: 3

Şallı'nın evliliğini bitirmek için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında.

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Ebru Şallı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Hayırlısı olsun' diyerek paylaştı - Resim: 4

Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ebru Şallı'ya aracın içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

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