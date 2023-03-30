Ebru Şallı'dan 'boşanma' açıklaması: 'Hayırlısı olsun' diyerek paylaştı
Daha önce eşinden şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı'nın evliliğinde yaşadığı sorunlardan dolayı boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Fikir ayrılıkları yaşadıklarını doğrulayan Şallı, boşanma davası açılmadığını söyledi.
Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikah masasına oturdu. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çiftten kötü haber geldi.
Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri iddia edildi.
Şallı'nın evliliğini bitirmek için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında.
Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ebru Şallı'ya aracın içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti.