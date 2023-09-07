Ebru Gündeş'ten radikal karar: Artık katılmayacak
Şarkıcı Ebru Gündeş, radikal bir karar alarak "Bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılmayacağım. Aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.
Şarkıcı Ebru Gündeş, radikal bir karar alarak "Bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılmayacağım. Aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.
Ödül törenlerinden gelen tekliflerin ardından Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Ebru Gündeş, "Her yıl olduğu gibi, eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül tören, organizasyonlarının davetleri başladı.
Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk tabii ki çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum.
Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerin ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Anlayışınıza ve ricam hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim." dedi.