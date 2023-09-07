Ebru Gündeş'ten radikal karar: Artık katılmayacak

Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk tabii ki çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum.