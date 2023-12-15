Ebru Gündeş'in son halini görenler tanıyamadı

Reza Zarrab ile evliliği olaylı bir şekilde biten Ebru Gündeş, son günlerde şarkıları ve zaman zaman verdiği pozları dikkat çekti. Son olarak Vakitsin Geldin isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflardaki son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.