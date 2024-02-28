Ebru Gündeş evlendi: İlk paylaşımı dikkat çekti

Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edildi. Posta'nın haberine göre; Murat Osman Özdemir 2018'de 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile Adana'da evlendi. Çiftin bir kızı oldu. Özdemir, Ebru Gündeş ile 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. Bir süre gizli saklı görüştüler. Bu ihaneti Selin Kabaklı duyunca kıyamet koptu.