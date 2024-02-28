Ebru Gündeş evlendi: İlk paylaşımı dikkat çekti
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir Dubai'de dünya evine girdi. Gündeş'in nikah sonrası ilk paylaşımı gündem olurken, çiftin düğün konvoyundan görüntüler de paylaşıldı.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bugün 4'üncü kez mutluluğa evet dedi. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, Dubai'de dünyaevine girdi.
2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş dünyaevine girdi. Bu evlilikten Alara adında bir kızı olan şarkıcının Murat Özdemir ile nikah masasına oturacağı konuşuluyordu.
SOSYAL MEDYADA DÜĞÜNDEN KARELER YAYINLANDI!
İkilinin ilişkileri hakkında iddialar ortalıkta dolaşırken bugün düğün öncesi ve sonrası yeni görüntüler sosyal medyada yer aldı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansıdı. Ünlü şarkıcının Dubai'de konvoyu selamlarken görüntüleri de yer aldı.
Ünlü çiftin mutluluğa 'evet' demeden önce evden çıkarken görüntüler de sosyal medyada ilgi topladı.
Çift bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi.
EL ELE ÇIKTILAR!
Davulla zurnayla evden çıkan Ebru Gündeş etrafa neşe saçtı. Çift evden el ele çıkarken kameralara yansıdı.
EBRU GÜNDEŞ'TEN İLK PAYLAŞIM GELDİ!
Akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ebru Gündeş eşiyle düğün fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına ise, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler. 27.02.2024" notunu ekledi.
SÜRPRİZ AŞKIN DETAYLARI!
4. kez nikah masasına oturan şarkıcı Ebru Gündeş'in sürpriz aşkının altından ise skandallar silsilesi çıktı! Daha önce Reza Zarrab ile evliliği Hadise yüzünden bittiği iddia edilen şarkıcı Ebru Gündeş de benzer bir haberle daha anıldı.
Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edildi. Posta'nın haberine göre; Murat Osman Özdemir 2018'de 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile Adana'da evlendi. Çiftin bir kızı oldu. Özdemir, Ebru Gündeş ile 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. Bir süre gizli saklı görüştüler. Bu ihaneti Selin Kabaklı duyunca kıyamet koptu.
Murat Osman Özdemir, şarkıcı ile ilişkisini bitirip tekrar evine döndü. Eşini çok sevdiğini söyleyip af diledi. Yalnız kalan Ebru Gündeş (49) de kendisinden 22 yaş küçük Iraklı Rassan Khoshnaw ile flört etmeye başladı.
KAĞIT ÜZERİNDE BOŞANMAYA İKNA ETTİ!
Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş'i takip etmeyi bırakmadı. İddiaya göre; ticari sıkıntı yaşadığını söyleyip Temmuz 2023'te Selin Kabaklı'yı kâğıt üzerinde boşanmaya ikna etti. Ama birlikte yaşamaya devam ettiler. Hatta Murat Osman Özdemir, Kasım 2023'te Selin Kabaklı'nın doğum günü için Ulus'taki bir restoranı kapattı. Verdiği partide Ebru Yaşar ile Günel sahneye çıktı. Aile fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
AŞK İKİNCİ KEZ ALEVLENDİ!
Kasımda evlerini tadilata sokan çift, Kuruçeşme'deki bir otele yerleşti. Murat Osman Özdemir geçen aralıkta Ankara'ya bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Küllenen aşk ikinci kez alevlendi. Kızının babasıyla nikah tazelemeyi bekleyen Selin Kabaklı, Murat Osman Özdemir ile Ebru Gündeş'in aşk yaşadıklarını öğrenince şok geçirdi.
Selin Kabaklı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "İlahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin..." Öte yandan; Ebru Gündeş ile Murat Özdemir çiftinin balayında Körfez Turu yapacağı konuşulanlar arasında.