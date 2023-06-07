Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler
2023 yılında dünyanın en güzel kadını, güzelliğin altın oranı "fi" kullanılarak seçildi.
Altın oran, matematikte, altın bölüm veya ilahi oran olarak da bilinen bir kavramdır. Bu kavram, farklı uzunluktaki iki parçaya bölünmüş bir doğru parçasının, tüm parçanın daha uzun parçaya oranının, daha uzun olan parçanın da daha kısa olan parçaya oranına eşit olduğu oranı ifade eder.
Altın oran, bir bütünün parçaları arasında uyum ve estetikle ilgili en mükemmel boyutları sağladığı düşünülen bir geometrik ve sayısal oran ilişkisidir. Bu oran, matematik ve sanatta yaygın bir şekilde kullanılır.
Altın oran, eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş olup mimari ve sanatsal çalışmalarda kullanılmıştır. Bu oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık olarak 1,618033988749894... şeklinde ifade edilir. Altın oran sembolü olarak ise Fi yani Φ kullanılır. Altın oran, binlerce yıldır mimaride ve sanatta tasarım amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, bu oran ideal insan vücudu için de geçerlidir. Vücudun ve yüzün oranları altın orana uyduğunda, mükemmel insan formu ortaya çıkar.
İşte altın oran fi'ye göre 2023'ün en güzel 10 kadını...
10. İngiliz model Jourdan Dunn