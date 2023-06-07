Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler

Altın oran, eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş olup mimari ve sanatsal çalışmalarda kullanılmıştır. Bu oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık olarak 1,618033988749894... şeklinde ifade edilir. Altın oran sembolü olarak ise Fi yani Φ kullanılır. Altın oran, binlerce yıldır mimaride ve sanatta tasarım amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, bu oran ideal insan vücudu için de geçerlidir. Vücudun ve yüzün oranları altın orana uyduğunda, mükemmel insan formu ortaya çıkar.

İşte altın oran fi'ye göre 2023'ün en güzel 10 kadını...