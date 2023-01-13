Dostluk bitti: Seren Serengil'in annesi, Bircan Bali ve Arto'yu yerden yere vurdu

Dostluk bitti, Seren Serengil Bircan Bali ve Arto ile düşman oldu. Mobing gördüğü söyleyerek Söylemezsem Olmaz'ı bırakan Serengil'in annesi de kızının eski dostlarına ateş püskürdü.

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Dostluk bitti: Seren Serengil'in annesi, Bircan Bali ve Arto'yu yerden yere vurdu - Resim: 1

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı açıklamada mobinge uğradığını söyleyerek programdan ayrıldı.

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Dostluk bitti: Seren Serengil'in annesi, Bircan Bali ve Arto'yu yerden yere vurdu - Resim: 2

Uzun süredir dostları Bircan Bali ve Arto ile küs olan Serengil eski dostlarını da suçladı.

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Dostluk bitti: Seren Serengil'in annesi, Bircan Bali ve Arto'yu yerden yere vurdu - Resim: 3

Geçtiğimiz aylarda kızının kendisini dolandırdığını söyleyen ve dava açan Nevin Teoman, programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto Dalga'ya ateş püskürdü.

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Dostluk bitti: Seren Serengil'in annesi, Bircan Bali ve Arto'yu yerden yere vurdu - Resim: 4

NEVİN TEOMAN: İKİ YALAKA...

Kızının programda mobinge uğradığını ve haksızlık yapıldığını söyleyen Nevin Teoman, sosyal medya hesabından takipçilerine cevap verirken Bircan Bali ve Arto Dalga'yı hedef aldı.

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