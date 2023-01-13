Dostluk bitti: Seren Serengil'in annesi, Bircan Bali ve Arto'yu yerden yere vurdu
Dostluk bitti, Seren Serengil Bircan Bali ve Arto ile düşman oldu. Mobing gördüğü söyleyerek Söylemezsem Olmaz'ı bırakan Serengil'in annesi de kızının eski dostlarına ateş püskürdü.
Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı açıklamada mobinge uğradığını söyleyerek programdan ayrıldı.
Uzun süredir dostları Bircan Bali ve Arto ile küs olan Serengil eski dostlarını da suçladı.
Geçtiğimiz aylarda kızının kendisini dolandırdığını söyleyen ve dava açan Nevin Teoman, programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto Dalga'ya ateş püskürdü.
NEVİN TEOMAN: İKİ YALAKA...
Kızının programda mobinge uğradığını ve haksızlık yapıldığını söyleyen Nevin Teoman, sosyal medya hesabından takipçilerine cevap verirken Bircan Bali ve Arto Dalga'yı hedef aldı.