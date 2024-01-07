Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı öven sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Survivor
Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı öven sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

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Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı - Resim: 2

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

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Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı - Resim: 3

Boşanmanın ardından Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eski kocası Acun Ilıcalı hakkında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı - Resim: 4

Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' TV şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Ne büyük başarı, çok gurur duyuyorum. Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında. Bu, onun pek çok başarısından sadece biri. Başardıklarını görmek beni çok gururlandırıyor" sözlerini paylaştı.

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Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı - Resim: 5

Şeyme Subaşı ve Acun Ilıcalı, sekiz yıllık beraberliğin ardından 2017 yılında evlenmişti.

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Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı - Resim: 6

Çiftin kızları Melisa 2013'te dünyaya gelmişti.

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Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı - Resim: 7

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşanmıştı.

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Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı - Resim: 8
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