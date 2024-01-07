Dominik'e giden Şeyma Subaşı'dan 'Acun Ilıcalı' paylaşımı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı öven sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yı öven sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.
Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.
Boşanmanın ardından Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eski kocası Acun Ilıcalı hakkında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' TV şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Ne büyük başarı, çok gurur duyuyorum. Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında. Bu, onun pek çok başarısından sadece biri. Başardıklarını görmek beni çok gururlandırıyor" sözlerini paylaştı.
Şeyme Subaşı ve Acun Ilıcalı, sekiz yıllık beraberliğin ardından 2017 yılında evlenmişti.
Çiftin kızları Melisa 2013'te dünyaya gelmişti.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşanmıştı.