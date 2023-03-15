Diziden ayrılması olay olmuştu: Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ateş püskürdü

"BİR ANDA ALINAN BİR KARAR OLMADI"

Hakkında çıkan yönlendirmeli paylaşımlara ve haberlere çok üzüldüğünü dile getiren Mehmet Yılmaz Ak, "Diziden ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı." dedi.