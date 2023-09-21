Dizideki performansı gündem olmuştu: Hande Erçel'in 1 yıldır oyunculuk için özel ders aldığı ortaya çıktı

Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla rolünü oynayan ancak performansında dolayı günlerdir eleştirilen Hande Erçel'in 1 yıldır haftada 10 saat oyunculuk, şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldığı ortaya çıktı.

Hande Erçel
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Dizideki performansı gündem olmuştu: Hande Erçel'in 1 yıldır oyunculuk için özel ders aldığı ortaya çıktı - Resim: 1

Burak Deniz'le Bambaşka Biri dizisinin başrolünü paylaşan Hande Erçel, günlerdir oyunculuk performansından dolayı adeta linç ediliyor.

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Dizideki performansı gündem olmuştu: Hande Erçel'in 1 yıldır oyunculuk için özel ders aldığı ortaya çıktı - Resim: 2

Mimiklerinden dolayı eleştirilen oyuncunun 1 yıldır oyunculuk dersleri aldığı ortaya çıktı.

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Dizideki performansı gündem olmuştu: Hande Erçel'in 1 yıldır oyunculuk için özel ders aldığı ortaya çıktı - Resim: 3

ŞAN, DİKSİYON VE BEDEN DİLİ DERSLERİ ALDI

2. Sayfa'nın haberine göre, Hande Erçel 1 yıldır haftada 10 saat Craft Tiyatro'nun yönetmenlerinden İbrahim Çelik ile çalışıyor.

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Dizideki performansı gündem olmuştu: Hande Erçel'in 1 yıldır oyunculuk için özel ders aldığı ortaya çıktı - Resim: 4

Bazı yabancı oyuncuların online derslerine de katılan güzel oyuncu aynı zamanda şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldı.

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