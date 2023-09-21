Dizideki performansı gündem olmuştu: Hande Erçel'in 1 yıldır oyunculuk için özel ders aldığı ortaya çıktı
Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla rolünü oynayan ancak performansında dolayı günlerdir eleştirilen Hande Erçel'in 1 yıldır haftada 10 saat oyunculuk, şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldığı ortaya çıktı.
Burak Deniz'le Bambaşka Biri dizisinin başrolünü paylaşan Hande Erçel, günlerdir oyunculuk performansından dolayı adeta linç ediliyor.
Mimiklerinden dolayı eleştirilen oyuncunun 1 yıldır oyunculuk dersleri aldığı ortaya çıktı.
ŞAN, DİKSİYON VE BEDEN DİLİ DERSLERİ ALDI
2. Sayfa'nın haberine göre, Hande Erçel 1 yıldır haftada 10 saat Craft Tiyatro'nun yönetmenlerinden İbrahim Çelik ile çalışıyor.
Bazı yabancı oyuncuların online derslerine de katılan güzel oyuncu aynı zamanda şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldı.