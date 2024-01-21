Dilber karakteriyle pavyonda yaptığı dansla gündeme damga vurmuştu: Hazar Ergüçlü'nün bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı
Pavyon dansıyla gündeme gelen güzel oyuncu Hazar Ergüçlü’nün, 'İnci Taneleri' dizisinden bölüm başına ne kadar ücret aldığı belli oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı 'İnci Taneleri' dizisinde, Hazal Ergüçlü'nün pavyonda yaptığı dans, gündeme oturmuştu.
Ankara ve pavyon ortamının da sıkça gösterildiği dizinin ilk bölümünde Ergüçlü’nün dansı sonrası, sosyal medyada benzer dansı yapan insanların videosu paylaşılmış, Ergüçlü’nün giydiği kıyafet satışa konulduğu gibi tükenmişti.
Ayrıca genç ve güzel oyuncunun meşhur olan dansı yapmak için eğitim aldığı da görülmüştü.
‘Dilber’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü’nün, diziden bölüm başına aldığı ücret belli oldu.
10Haber’den Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL kazanıyor.