Dilan Polat'ın 'sahte' dediği altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı

Polat, altın tozlu kahveyi neden içtiğini şu sözlerle açıklamıştı:

“Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum. Nusret’e gittiğimde içtim ilk kez bu kahveyi. Daha sonra altın tozu yapraklarından bana verdiler. Sabah kahvenin içine atıp paylaştım. Sosyal medyada gündem oldu. Bittikçe yenisini aldım. Bunu yapmasalardı içmeyecektim çünkü zaten bit tadı yok. Tanımadık insanları niye gıcık ediyorum bilmiyorum, kendimi de anlamıyorum bazen.”