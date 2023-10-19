Dilan Polat'ın 'sahte' dediği altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı
Dilan Polat'ın ağlayarak sahte olduğunu söylediği altınlı fincanlarının fiyatı ortaya çıktı.
Kara para akladığı iddiası ile MASAK tarafından incelemeye alınan ve tüm mal varlığına el konulan Dilan Polat, önce gösteriş için paylaştığı sonra sahte dediği kahve fincanı ile hatırlanıyor. İşte altın tozlu kahve içtiği o fincanın değeri ortaya çıktı.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında tam altının olduğu bir fincanla altın tozlu bir kahve içen Dilan Polat, kara para aklama iddialarının ardından fincanın sahte olduğunu söylemişti.
Şimdi ise fincanın gerçek fiyatı ortaya çıktı. Markanın sayfasında fincanın 46 bin TL'ye satıldığı öğrenildi.
Vergi kaçırdıkları ve kurdukları birçok şirket aracılığıyla kara para akladıkları iddia edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yaşadığı lüks hayatı hepimiz yakından izledik.
Paraya para demeyen Dilan Polat, her yerde de zenginliğini göstermeyi ihmal etmemişti.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında tam altının olduğu bir fincanla altın tozlu bir kahve içen Dilan Polat, tepkilerin odağı haline gelmişti.
Polat, altın tozlu kahveyi neden içtiğini şu sözlerle açıklamıştı:
“Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum. Nusret’e gittiğimde içtim ilk kez bu kahveyi. Daha sonra altın tozu yapraklarından bana verdiler. Sabah kahvenin içine atıp paylaştım. Sosyal medyada gündem oldu. Bittikçe yenisini aldım. Bunu yapmasalardı içmeyecektim çünkü zaten bit tadı yok. Tanımadık insanları niye gıcık ediyorum bilmiyorum, kendimi de anlamıyorum bazen.”
Daha sonra fincanla ilgili açıklama yapan Polat, videoda fincanı göstererek şunları söylemişti:
"Şu ya, sahte... Kokoşciciler diye bir sayfa yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler."
Son olarak da Dilan Polat'ta sadece fincan değil, kahve yanında verilen su bardağı da var ve yine üstünde tam altın mevcut.
İşte markanın sayfasında yer alan ürün...