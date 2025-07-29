Dilan Polat Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı: Kurşun Yağdırdı! Dikkat Çeken Tabela Detayı
Bakırköy’de, Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Tabelası kısa süre önce değiştirilen iş yerine kurşunlar isabet ederken, polis şüphelinin yakalanması ve olayın olası bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: Sabah
Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmetmişti. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, Dilan Polat güzellik merkezine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Cevizlik Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerinde bulunan iş yerine kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağdırıldı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganın olay yerinden hızla kaçtığı öğrenilirken, emniyet ekipleri hem şüphelinin kimliğini tespit etmek hem de saldırının olası bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, saldırıya uğrayan mağazanın ismi ve tabelası yaklaşık bir ay önce değiştirilmişti. Polisin, olayın Dilan Polat ve ailesiyle bağlantılı olup olmadığını da araştırdığı belirtildi.