Dilan Polat-Engin Polat soruşturması Gürcistan'a sıçradı: Mafyanın parasını aklamışlar!
Mal varlıklarına el konulan Polat çiftinin şirketleri aracılığıyla bahis çetelerinin paralarını akladıkları iddia edildi.
''Kara para aklama'' ve ''vergi kaçırma'' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in yazısına göre Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ilişki ağının Gürcistan'a kadar uzandığı ortaya çıktı.
Engin Polat'la ilişkisi olduğu belirtilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in yasadışı bahis patronu Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.
Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurtdışına firar eden Galip Öztürk ile de ilişkisi olan Derkan Başer'in ''patronu'' Veysel Şahin'in yaklaşık 5 milyar avroluk illegal bahis ağını yönettiği belirtiliyor.
İddiaya göre emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.
Ağırel'in bugün yayımlanan "Engin Polat-Dilan Polat soruşturması Gürcistan'a uzandı: Bu paranın kaynağı ne?" başlıklı haberindeki iddialara ilişkin kısım şöyle:
"...Bakın değerli dostlar altını çizmem gerekiyor bu konunun... İki yere sorarak doğrulattığım MASAK raporunda da yer alan bilgiye göre her 5 dakikada Engin Polat ve Sezgin Polat’ın yetkilisi olduğu paravan şirketlerden Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabına aktarılan ve Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabından da para gelir gelmez hemen çekilen 500 Milyon TL para İstanbul Başsavcılığından talep edilen tedbir kararından sonra gerçekleşen para hareketleriymiş.
Dubai’ye çıkarıldığı iddia edilen veya elden nakit dönen paralar haricindeki rakam bu…Emniyet yetkililerinden bilgi aldım. İddiaya göre sanal bahis çetelerinin paralarının aklanması söz konusu burada. Tam bu noktada Gürcistan’a kaçan Veysel Şahin’in en yakın arkadaşı ve ortağı Derkan Başer ismi öne çıkıyor.
Kimdi Derkan Başer?
Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurt dışına firar eden Galip Öztürk ile ocak başında görüntülenen Derkan Başer'in, yaklaşık 5 milyar Euro’luk illegal bahis ağını yöneten Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.
"ENGİN POLAT, ÇETE MENSUPLARININ PARALARINI AKLIYOR"
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından Veysel Şahin ve 60 adamı hakkında 'suç örgütü kurmak', 'örgüt üyesi olmak', 'yasadışı bahis oynatmak' iddiaları ile dava açıldı. Veysel Şahin ve adamları 2017’de yakalandı. Tutuklu olarak yargılanan Şahin ve 3 adamının tahliyesi için avukatları Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkeme, 13 Nisan 2018'de tahliye kararı verdi. Şahin'in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin'in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi. Ancak Veysel Şahin'in adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia edilen Derkan Başer hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı.
Derkan Başer hatta soluğu Gürcistan’da alır almaz yine firari olan Galip Öztürk’ün yanında aldı ve beraber görüntülendiler. İşte iddiaya göre Emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.
Ne çıkacak ben de merak içindeyim. Adliye kaynakları ile konuştuğumda bahsedilen tutarların normal ticaret ile sağlanılamayacağı, raporlarla sabit soruşturmanın da devam ettiği yönünde bilgisini aldım.
Dosyada kısıtlama kararı var. Ama son aldığım bilgi Engin Polat, haklarında soruşturma dosyası ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yayın yasağı talep etmiş. Savcılık bu talebi reddetmiş.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda başlayan yetkisizlik kararı verilmesine rağmen devredilmeyen dosyalar olmasına rağmen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma ile sürdürülüyor." (Kaynak)