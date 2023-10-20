Dilan Polat-Engin Polat soruşturması Gürcistan'a sıçradı: Mafyanın parasını aklamışlar!

Mahkeme, 13 Nisan 2018'de tahliye kararı verdi. Şahin'in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin'in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi. Ancak Veysel Şahin'in adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia edilen Derkan Başer hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı.