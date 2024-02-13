Didem Soydan'dan şoke eden eski sevgili itirafı: İntikam seksi yaptım
Kendisini aldattığını düşünen eski sevgilisinden aldığı intikamı itiraf eden Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinin sonunda aldatıldığını anlayınca eski flörtlerinden birini arayıp onunla seks yaptığını ve bunu da sevgilisine söylediğini açıkladı.
Ünlü oyuncu ve manken Didem Soydan, gündem olan bir itirafta bulundu.
Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Can Bonomo hakkında yaptığı bir itirafla gündeme gelen Soydan "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" demişti.
Mirgün Cabas'a konuk olan Didem Soydan kendisini aldatan eski sevgilisinden aldığı intikamla ilgili konuştu.
Soydan, "İlişkimde ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık böyle 2 buçuk 3 senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum hissettim ve en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi teyidi geldi yani geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil" dedi.
Didem Soydan, itirafını şöyle sürdürdü:
“Eskilerden görüştüğüm bir f..bodyim var ama ilişki esnasında değil, zaten zırt diye arayabileceğiniz biri, onu aradım ve onunla görüştüm hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime şimdi olsa yapmam."
Güzel model ayrıca şunları söyledi:
“Sen bunu da bil, ben şu an birisiyle seks yaptım. Bu ilişki bitmiştir galiba böyle bir intikam aldım.
O kişi dondu o kadar büyük bir şok anıydı ki beni aldattığını biliyorum diyerek intikam aldım."