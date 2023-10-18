'Destek olduk' demişti: Metin Akpınar ikiz kızlarına aylık 500 TL veriyormuş!

Akay, Ben maddi olarak yaptığı desteği de öğrendim. DNA testi ile kızların babası olduğu kanıtlanınca, Metin Akpınar ikiz kızlarına ayda en çok 500 TL göndermiş. Evet, koskoca Metin Akpınar’ın maddi destek dediği bu. Manevi destek ise hiç yok!” açıklamasını yaptı.