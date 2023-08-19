Demet Özdemir ile boşanan Oğuzhan Koç ilk kez konuştu: Çok konuşulacak itiraflar
8 ay evli kalan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 3 ay önce boşandı. Ayrılıktan sonra Oğuzhan Koç ilk kez konuştu. İşte çok konuşulacak açıklamalar...
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç muhteşem bir düğünle evlenmiş ancak ikili 8 ay sonra boşanmıştı.
3 Adam grubundan yakın dostu Eser Yenenler’in Youtube programına konuk olan Oğuzhan Koç Demet Özdemir'le evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu. Koç, Yenenler’in "Hocam dulsun, bu denir mi? Bayağı bir düşündüm de…" yorumu üzerine konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve "Evet, dulum… Gözde bir dulum" açıklamasını yaptı.
Eser Yenenler daha sonra “Nasıl hissediyorsun, bir şey yaşadın. Bir şeyler yaşandı. Şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde hissettiğin bir rahatsızlık var mı? Atıyorum bir başarısızlık ya da bir şey kendi içinde… Ben seni çok iyi gördüm. Yazın da karşılaştık, enerjin çok yerinde ama bu konu sende ne yarattı?" sorusunu sordu.
Oğuzhan Koç bu soruya "Bir tek şey var. Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemediğinde bu böyle bir süre yani bir plan yaptım ve işlemedi, başarısız oldum, başarısız olduk hissi geliyor. Karşılıklı geliyor." yanıtını verdi.