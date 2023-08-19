Demet Özdemir ile boşanan Oğuzhan Koç ilk kez konuştu: Çok konuşulacak itiraflar

Eser Yenenler daha sonra “Nasıl hissediyorsun, bir şey yaşadın. Bir şeyler yaşandı. Şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde hissettiğin bir rahatsızlık var mı? Atıyorum bir başarısızlık ya da bir şey kendi içinde… Ben seni çok iyi gördüm. Yazın da karşılaştık, enerjin çok yerinde ama bu konu sende ne yarattı?" sorusunu sordu.