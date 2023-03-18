Demet Özdemir, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: 'Yazıklar olsun'
Adım Farah dizisiyle televizyon ekranlarına dönen Demet Özdemir'in bir süredir eşi Oğuzhan Koç ile ayrılacağı yazılıyordu. Yazılanlara karşın sessizliğini koruyan oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir yazıyla adeta ateş püskürdü.
Demet Özdemir, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolde olan oyuncu, geçtiğimiz yaz evlendiği şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile olan ayrılık haberleri ile konuşuluyordu.
Özdemir paylaşımıyla hem iddiaları yalanladı hem de haberleri yapanlara verdi veriştirdi.
Demet Özdemir, çıkan haberlerle ilgili yaptığı paylaşımda:
"İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun.