Demet Akalın'ın 'enişteci' dediği Gülden Karaböcek'in kızından yanıt

'Ben Olmalıydım', 'Sevsen Ne Olurdu?', 'Sen Evlisin', 'Nem Kaldı', 'Dilek Taşı', 'Hatıran Yeter' şarkılarıyla ününe ün katan ve bir dönemin en önemli ses sanatçılarından Gülden Karaböcek'in son görüntüsü magazin gündeminde bugün sıkça yer aldı.