Demet Akalın'ın 'enişteci' dediği Gülden Karaböcek'in kızından yanıt
Yılların eskitemediği 69 yaşındaki sanatçının bir çorbacıda sahne aldığı iddiası ve görüntüleri sonrasında ünlü sanatçının kızı Nur Düzgit'ten resmi açıklama geldi.
'Ben Olmalıydım', 'Sevsen Ne Olurdu?', 'Sen Evlisin', 'Nem Kaldı', 'Dilek Taşı', 'Hatıran Yeter' şarkılarıyla ününe ün katan ve bir dönemin en önemli ses sanatçılarından Gülden Karaböcek'in son görüntüsü magazin gündeminde bugün sıkça yer aldı.
GÖRÜNTÜLERİ BASINDA YER ALDI
Yılların eskitemediği 69 yaşındaki sanatçının bir çorbacıda sahne aldığı iddiası ve görüntüleri basında yer aldı.
DEMET AKALIN'DAN 'ENİŞTECİ' YORUMU!
Sosyal medyada ilgi çeken görüntülerin altına Demet Akalın'ın, "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa izlesek" yorumu ise güne adeta damga vurdu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit'ten ilk açıklama geldi.