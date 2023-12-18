"Dekolte giymem" sözleriyle hafızalara kazınan Popstar Özlem adını değiştirdi, tesettüre girdi

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Popstar yarışmasında yer alan yarışmacıların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Güçlü sesi ile hafızalara kazınan bu isimlerden biri de programda dekolte giymediği için eleştirilen Özlem Güneş oldu.