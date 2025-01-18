Deha Dizisinde Şoke Eden Ayrılık! Aniden Veda Etti, Sosyal Medya Yıkıldı
Ekranların iddialı yapımlarından Deha dizisinin 'Esme'si Ahsen Eroğlu projeden ayrılıyor. Kararın nedeni henüz açıklanmazken, olay sosyal medyada gündem oldu ve tartışmaların fitilini ateşledi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Show Tv'nin fenomen dizisi Deha'da tansiyon yükselirken, projede flaş bir ayrılık kararı alındı.
Ay Yapım'ın Umut Aral yönetmenliğinde çekilen dizisinin kadın başrol karakteri Esme'yi canlandıran oyuncu Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.
Kararın nedeni henüz bilinmezken, sosyal medyada gündem olan olayla ilgili tartışmalar başladı.