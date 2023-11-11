Davalık olmuşlardı: CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunları ilk kez anlattı

BABASI MAAŞ VERİYORMUŞ

CZN Burak yaşadıklarını anlatırken "2018 sonrası 2020'e kadar ben yine yanında çalıştım en fazla bir araba değiştirebildim, bir ev aldım, ablamla kalıyorum. İşe gidip geliyorum, elimden ne gelirse yapıyorum. Çok takipçi olduktan sonra iyilik yapmayı seviyordum zaten durumum varken de yapmaya çalışıyorum. Biz yemek videoları çekiyoruz, yiyen var yemeyen var" dedi ve ekledi: