Danla Bilic İlk Kez Yanıt Verdi! YouTube'u Neden Bıraktı?
YouTube için çektiği makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, YouTube'u neden bıraktığını anlattı. Danla Bilic, artık keyif almamaya başladığından bahsederek, "Parasına doydum. İlk baştaki enerjim de yok. Büyüdüm artık 30 oldum. Hâlâ ilk başladığım zamanlardaki enerjimi istiyorlar. O yok şu an" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Makyaj videolarıyla ünlü olan en popüler sosyal medya fenomenlerinden olan Danla Bilic, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Hem paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen fenomen, YouTube'u neden bıraktığını ilk kez açıkladı.
'PARASINA DOYDUM, ENERJİM DE YOK'
Danla Bilic, kararını şu sözlerle anlattı:
"Keyif almamaya başladım. Youtube'a hiçbir içerik üretmiyorum. Parasına doydum. İlk baştaki enerjim de yok. Büyüdüm artık 30 oldum. Hâlâ ilk başladığım zamanlardaki enerjimi istiyorlar. O yok şu an. O zamanlar nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu."
Danla Bilic, kadın-erkek ilişkileriyle ilgili de "Alma verme dengesi kurabilen erkek kalmadı. Hep istiyorlar, hep ağlıyorlar. Onlar kadın oldu biz erkek olduk. Böyle olmayanı da ya evlendi ya da yurt dışına gitti" diye konuştu.