CZN Burak imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı

Yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak, saçlarını sıfıra vurdurdu. CZN Burak'ın son halini görenler şaşırdı.

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CZN Burak imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı - Resim: 1

Babasıyla ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü fenomen CZN Burak bir hayli zayıflamış ve son haliyle gündem olmuştu. Ünlü fenomen son olarak saçlarını sıfıra vurdurunca görenler tanıyamadı.

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CZN Burak imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı - Resim: 2

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen fenomen CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, bu süreçte bir hayli zayıflayarak herkesi şaşırttı.

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CZN Burak imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı - Resim: 3

Son olarak yeni bir restoran açan ve hemen ardından umreye giden CZN Burak saçlarını sıfıra vurdurup imaj değişikliğine gitti.

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CZN Burak imaj değiştirdi, görenler tanıyamadı - Resim: 4

Sevenleri tarafından sosyal medyada da destek gören CZN Burak Instagram hesabından yayınladığı paylaşımıyla hayranlarını ikiye böldü. Kimi fenomenin bu halini beğenirken kimi de "Yakışmamış" yorumlarında bulundu.

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