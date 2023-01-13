Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü
Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Cüretlibatur vasiyete itiraz edince, evlatlar miras için birbirine düştü.
Cüneyt Arkın'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname açıklandı. Arkın, Levent'teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatur vasiyete itiraz etti.
Günaydın'dan Atkan Irmak'ın haberine göre;
Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı.
Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatur, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatur'a paylaştırıldı.
Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatur ise vasiyetnameye itiraz etti.