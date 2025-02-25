Çocuk Yaşta Ünlü Olmuştu, Şimdi Yaşını Duyanlar İnanamıyor: '40 Yaşında Zannettim...'
Çocuk oyuncu olarak rol aldığı 'Stranger Things' dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown, şimdilerde 21 yaşında. Ancak Brown'un yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor. Yaşından büyük gösteren kıyafet ve makyaj tarzıyla dikkat çeken Brown, yeni projesinin tanıtımında yine hayranlarını şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çocuk oyuncu olarak "Stranger Things" dizisinde büyük bir çıkış yakalayan Millie Bobby Brown, son dönemde katıldığı törenlerdeki olgun görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
21 yaşındaki Brown, yeni filmi "The Electric State"ın Los Angeles’taki prömiyerine katıldı ve burada sergilediği tarzıyla hayranlarını şaşırttı.
Brown, prömiyere eşi Jake Bongiovi ile katıldı. Los Angeles’taki Mısır Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikte altın rengi, boncuklarla süslenmiş elbise giyen Brown, olgun görüntüsüyle dikkat çekti.
"10 YIL DAHA YAŞLI GÖRÜNÜYOR"
Hayranları Brown’ın gerçek yaşından '10 yıl daha yaşlı göründüğü'nü söyleyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. için şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Brown'u 40 yaşında zannettiğini belirterek, "21 yaşında olduğunu doğrulamak için iki kez kontrol ettim” yorumunu yaptı.