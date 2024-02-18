"Çocuğum olsun istiyordum" diyen Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'tan açıklama
Eser Yenenler'in programında "Bir erkek çocuğum olsun istiyordum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'tan açıklama geldi. Dalkılıç, birlikteyken Boluğur'un çocuk istemediğini söyledi.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, katıldığı programda özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hep bir erkek çocuğu olmasını istediğini söyleyen Boluğur'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Eser Yenenler'in programına katılan Boluğur, "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunmuştu.
Boluğur'un açıklamalarından sonra eski eşi Murat Dalkılıç'a yönelik sosyal medyada bir video yapıldı ve Dalkılıç'a tepki gösterildi.
Merve Boluğur'un gündem olan açıklamalarının ardından eski eşi Murat Dalkılıç, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Son dönemde sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Murat Dalkılıç, hastalığına dair detay vermezken ünlü popçunun bitkin hali ve burnundaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
2 milyon takipçili Instagram hesabından 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Merve Boluğur ile ilgili açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç şu ifadeleri kullandı:
"Günlerdir DM kutuma gelen sevgi dolu mesajlarınız beni derinden etkiliyor. Ben de son zamanlarda sağlık sorunları yaşıyorum o yüzden konuyla pek ilgilenemedim. Herhalde artık bir şeyler söylemek lazım.
Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit. Orada hedef gösterilen kişi maalesef ben değilim. Eski karım ne benimle beraberken ne de evliyken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor.
FİLM BİTELİ ÇOK OLDU
Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."