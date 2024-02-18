"Çocuğum olsun istiyordum" diyen Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'tan açıklama

FİLM BİTELİ ÇOK OLDU

Muhtemelen benden sonraki bir şeyden bahsediyor. Biraz üzüleceksiniz ama... Bir bunları konuşmak için üstünden çok fazla zaman geçmedi mi? Ben hatırlamıyorum siz hatırlıyorsunuz. Hepiniz mutlu bir son bekliyorsunuz ama film biteli çok oldu."