Cinsiyet değiştirmişti: Hülya Avşar'ın 'cinsel organ' sorusu şaşkına çevirdi
Cinsiyet değiştirerek adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz, Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk oldu. Avşar'ın 'cinsel organ' sorusu, Doğrusöz'ü şaşırttı.
Türkiye'nin sevilen moda yarışması "İşte Benim Stilim" ile tanınan Neslihan Doğrusöz, yarışmanın ardından cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek adını Doruk Doğrusöz yaptı.
"Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum" diyerek o dönem dikkat çeken ünlü isim şimdi de Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk oldu.
Hakkında merak edilenleri tek tek anlatan Doruk Doğrusöz cinsel organ sorusunu duyunca çok şaşırdı.
Hülya Avşar 'Çok özel olacak ama' diyerek, 'Oturup şeklini şemalini seçiyorsunuz değil mi?' diye sordu.
Doruk Doğrusöz ise 'Ben böyle bütün merak ettiğiniz sorulara yanıt verirsem yandık' diyerek, şunları söyledi:
"Evet seçebiliyorsunuz. Doktorunuz bu ameliyatı gerçekleştiriyor onun yönlendirmesiyle oluyor."
Doğrusöz ayrıca, bu ameliyatların daha ucuz olmasını dilediğini belirterek, süreçte en az 1 milyona yakın para harcadığını söyledi.
Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.