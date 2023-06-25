Chloe Loughnan evleniyor! 'Evet' dediği anları paylaştı

Popçu Serdar Ortaç'ın 2019'da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı.

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Chloe Loughnan evleniyor! 'Evet' dediği anları paylaştı - Resim: 1

2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019 yılında boşandı. 

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Chloe Loughnan evleniyor! 'Evet' dediği anları paylaştı - Resim: 2

Serdar Ortaç ile boşandıktan sonra İrlanda’ya dönen model, uzun süredir mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşıyor.

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Chloe Loughnan evleniyor! 'Evet' dediği anları paylaştı - Resim: 3

Zaman zaman sosyal medya hesabından sevgilisiyle verdiği pozları yayınlayan Chloe Loughnan, dün Hennessy’den evlilik teklifi aldı.

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Chloe Loughnan evleniyor! 'Evet' dediği anları paylaştı - Resim: 4

O anları Instagram hesabından paylaşan Loughnan, karelerin altına, “Evet” notunu düştü.

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