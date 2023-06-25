Chloe Loughnan evleniyor! 'Evet' dediği anları paylaştı
Popçu Serdar Ortaç'ın 2019'da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı.
2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019 yılında boşandı.
Serdar Ortaç ile boşandıktan sonra İrlanda’ya dönen model, uzun süredir mimar Fergus Hennessy ile aşk yaşıyor.
Zaman zaman sosyal medya hesabından sevgilisiyle verdiği pozları yayınlayan Chloe Loughnan, dün Hennessy’den evlilik teklifi aldı.
O anları Instagram hesabından paylaşan Loughnan, karelerin altına, “Evet” notunu düştü.