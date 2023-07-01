Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim

Oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile boşanma haberleri hakkında konuştu. Düvenci, “Boşanma kararını ben vermedim” dedi.

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Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim - Resim: 1

Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim - Resim: 2

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Düvenci, geçen hafta yaptığı bir paylaşımla iddiaları adeta doğruladı.

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Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim - Resim: 3

Düvenci, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... sözler yetersiz kalırmış bazen...

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Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim - Resim: 4

Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim...

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