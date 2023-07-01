Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim
Oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile boşanma haberleri hakkında konuştu. Düvenci, “Boşanma kararını ben vermedim” dedi.
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Düvenci, geçen hafta yaptığı bir paylaşımla iddiaları adeta doğruladı.
Düvenci, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... sözler yetersiz kalırmış bazen...
Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim...