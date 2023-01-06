Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si son haliyle şaşırttı

Ünlü oyuncu Şeyla Halis, Cennet Mahallesi’nde hayat verdiği Oynak Balina lakaplı Menekşe karakteri ile hafızalara kazındı. 16 yıl önce yayınlanan dizide Menekşe karakteri izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Şimdilerde 45 yaşında olan Halis, son haliyle dikkat çekti.