Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si son haliyle şaşırttı
Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis yıllara meydan okuyor. Cennet Mahallesi dizisinin Oynak Balina lakaplı Menekşe’si Şeyla Halis’in son halini görenler aynı şeyi söyledi.
Ünlü oyuncu Şeyla Halis, Cennet Mahallesi’nde hayat verdiği Oynak Balina lakaplı Menekşe karakteri ile hafızalara kazındı. 16 yıl önce yayınlanan dizide Menekşe karakteri izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Şimdilerde 45 yaşında olan Halis, son haliyle dikkat çekti.
2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmış ve yayınlandığı döneme damga vurmuştu.
Dizide Ferhat karakterine Alişan, Sultan karakterine ise Çağla Şikel hayat veriyordu. Şeyla Halis ise Ferhat’ın halası Menekşe’yi canlandırıyordu.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamlayan Şeyla Halis’in rol aldığı diziler arasında Yılan Hikayesi, Zengin Kız Fakir Oğlan, Akasya Durağı, Yedi Numara, Avlu ve Vuslat'ta bulunuyor.