Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si son haliyle şaşırttı

Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis yıllara meydan okuyor. Cennet Mahallesi dizisinin Oynak Balina lakaplı Menekşe’si Şeyla Halis’in son halini görenler aynı şeyi söyledi.

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Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si son haliyle şaşırttı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Şeyla Halis, Cennet Mahallesi’nde hayat verdiği Oynak Balina lakaplı Menekşe karakteri ile hafızalara kazındı. 16 yıl önce yayınlanan dizide Menekşe karakteri izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Şimdilerde 45 yaşında olan Halis, son haliyle dikkat çekti.

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Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si son haliyle şaşırttı - Resim: 2

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmış ve yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

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Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si son haliyle şaşırttı - Resim: 3

Dizide Ferhat karakterine Alişan, Sultan karakterine ise Çağla Şikel hayat veriyordu. Şeyla Halis ise Ferhat’ın halası Menekşe’yi canlandırıyordu.

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Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si son haliyle şaşırttı - Resim: 4

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamlayan Şeyla Halis’in rol aldığı diziler arasında Yılan Hikayesi, Zengin Kız Fakir Oğlan, Akasya Durağı, Yedi Numara, Avlu ve Vuslat'ta bulunuyor.

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