Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

2012’de evlenip sadece 20 ay evli kaldığı oyuncu Ahu Yağtu’dan Kemal adında bir oğlu bulunan 50 yaşındaki Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla günlerce konuşulmuştu. Cem Yılmaz kalbini yeni bir güzele kaptırdı.