Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaşarak merak uyandırmıştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.
2012’de evlenip sadece 20 ay evli kaldığı oyuncu Ahu Yağtu’dan Kemal adında bir oğlu bulunan 50 yaşındaki Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla günlerce konuşulmuştu. Cem Yılmaz kalbini yeni bir güzele kaptırdı.
Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi ayakkabısıyla birlikte topuklu bir ayakkabının yer aldığı kareyi yayınlamıştı.
Yılmaz’ın paylaştığı fotoğraf karesindeki topuklu ayakkabının kime ait olduğu merak edilmişti.
Cem Yılmaz’ın yayınladığı fotoğraftaki gizemli kişi ortaya çıktı. Cem Yılmaz böylece yeni aşkını da ilan etti.
Pilates eğitmeni Necla Karahalil, sosyal medya hesabından yayınladığı kareler arasında Cem Yılmaz’ın günler önce paylaştığı ayakkabılı fotoğrafa da yer verince kimliğini deşifre etti.
150 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yapan Necla Karahalil, fotoğraflara "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı" notunu düştü.
Cem Yılmaz ise Necla Karahalil’in karelerine kalp emojisiyle yorum yaparak ilişkilerini gözler önüne serdi.
Necla Karahalil’in paylaştığı kareler ve Cem Yılmaz’ın o karelere yaptığı yorum magazin gündemine bomba gibi düştü.
Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark olan Cem Yılmaz’ın yeni sevgilisiyle yaş farkı da merak edildi.
37 yaşındaki Necla Karahalil ile 50 yaşındaki Cem Yılmaz’ın arasında 13 yaş fark bulunuyor.
İşte Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük yeni sevgilisi...