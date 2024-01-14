Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki villasını satışa çıkarttı. Villanın fiyatı dudak uçuklattı.

Cem Yılmaz
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Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı - Resim: 1

10 Haber'den Müge Dağıstanlı, ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın İstanbul'un en sevilen semtlerinden Levent'teki villasını 100 milyon liraya satılığa çıkardığını yazdı.

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Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı - Resim: 2

Dağıstanlı'nın aktardığına göre Yılmaz, emlakçısından, konunun gizli kalmasını istedi.

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Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı - Resim: 3

Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz’ın VIP biletleri zamlanarak 4 bin 400 liradan 7 bin 500 liraya yükseldi.

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Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı - Resim: 4

Bu arada Yılmaz’ın, Levent’deki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığı öğrenildi. Emlakçıya, ilanı internete koymamasını söyleyen oyuncu, bu durumun gizli kalmasını istedi.

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Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı - Resim: 5

Bir diğer aktarılan gelişmeye göre ise Fatih Ürek de Bodrum'daki beş katlı lüks villasını 250 milyon liraya satıyor.

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