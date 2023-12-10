Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor: Yeni mesleğini duyanlar şaşırdı
Çarli İş Başında dizisinin güzel oyuncusu Cilvenaz'ı güzelliği ile yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 47 yaşında olan Mine Çağlar Kondu, oyunculuğu bıraktıktan sonran kendine bambaşka bir yol çizdi. Kondu, değişimi ve yeni mesleği ile şaşırttı.
Mine Çağlar Kondu, dizi sektörüne girişini şöyle anlatmıştı:
"Lisede Fransız okulunda okurken Amerika'ya gittim. Fakat lise bittikten sonra bazı ailevi durumlardan dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. O sırada Üniversite sınavına iyi hazırlanamamıştım ve bir yıl boşluğum vardı. Gazetede Yargıcı'nın 'Yeni yüzler arıyoruz' ilanını gördüm. Arkadaşlarımın ısrarı ile seçmelere girdim ve markanın modeli oldum."
"Ajansa yazıldım. 18 yaşımda fotomodellik yapıp ve reklam filmlerinde oynuyordum. Boy olarak uygun olmadığımdan podyumda yürümedim. Ardından İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandım. 'Çarli İş Başında', modellikten bağımsız olarak bana geldi. Dizinin yapımcısı Burçin Özdemir, beni spor salonunda gördü."
"Yanıma gelip 'Yüzünüz tanıdık geliyor. Oyunculuk yapıyor musunuz' diye sordu. Üniversitede ikinci sınıftaydım ve sadece reklamlarda oynuyordum. Amacım da oyunculuk değildi. Burçin'e 'Bir ajansım var, görüşürsünüz' dedim ve her şey öyle başladı. Dizinin o kadar çok televizyonda tekrarları yayınlandı ki insanların aklında kaldım."
Mine Çağlar Kondu, "Çarli İş Başından" sonra birkaç dizide daha ekrana gelmeye devam etti. Kondu, şunları söylemişti:
"Setimiz çok güzeldi ama çok zorlanıyorduk. Çekimler hafta sonları oluyordu ve gece yarılarına kadar sürüyordu. 'Çarli' bitmeden başka dizi teklifleri geldi. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un başrolündeki 'Sıcak Saatler'de gazeteciyi canlandırdım. Osman Sınav'ın çektiği 'Mavi Düşler'de oynadım. Günlük dizi 'Ayşecik'te Alman öğretmen Helga'yı canlandırdım."
Mine Çağlar Kondu, üniversiteye giderken tanınıyor olmanın dezavantaj olduğunu anlatmıştı:
"Çarli'den sonra bir yere gidiyordum hemen çocukların ilgisini çekiyordum. Tanınıyor olmaktan çok hoşnut değildim. Benim amacım ünlü olmak ve bu işlerden çok paralar kazanmak değildi. Bir şekilde bu işlere girdim ve sevdim de... Ama her zaman amacım kendi mesleğimi yapmaktı. Bir yerde röportajım çıkıyordu, okulda herkes bakıp arkamdan konuşuyordu."
"'Sıcak Saatler' pazar geceleri çekiliyordu. Ertesi gün hiç uyumadan sabahın köründe okula giderdim. Bazen set makyajımı silemezdim. Bu sefer 'boya küpüne düşmüş' diye arkamdan konuşurlardı. Makyajsız giderdim, 'makyajsız da güzel değilmiş' derlerdi. Kendiniz gibi olmamak ve her yerde rahat olamama gibi bir durum vardı. Ondan çok da keyif alamadım."
Kondu, "Bu kadar emek vermişken oyunculukta hiç mi ilerlemek istemediniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Okulun 4'üncü sınıfındaydım. Çok zorlanmaya başlamıştım. Okulla birlikte bu meslek yürümüyordu. Birini seçmem gerekiyordu. Daha uzun yapacağım mesleği seçtim ve veteriner oldum."
Mine Çağlar Kondu, 1 köpeği ve 2 kedisiyle İstanbul'da yaşıyor. Ayrıca veteriner kliniğinde hastalarına bakıyor.
Kondu, yeni hayatını şu sözlerle anlattı:
"2006 yılından beri Vetelite adında bir kliniğim var. Benim dışında başka ekip arkadaşlarım da çalışıyor. Ben değişik alanlarda cerrahi eğitimleri aldığım için daha çok ameliyat yapıyorum. Haftanın yüzde 90'ı hayvan ameliyatı ile geçiyor. Yumuşak doku cerrahi uzmanıyım. Avrupa'da da yapıyorum bunu."
"Amerika'da da denklik üzerine bir eğitim aldım. Hayvanlarda fizik tedavi uzmanlığım var. Oyunculuktan çok iyi para kazanıyordum. Mezun olup doktor olunca daha düşük fiyatlara istediğim işi yaptım. Veteriner hekimlik de şimdinin popüler mesleği."
46 yaşındaki Kondu, "Hiç 'keşke oyunculuğu bırakmasaydım' dediniz mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hayır, hiç olmadı. Kendi işimi o kadar çok seviyorum ki... Konuşamayan bir canlının dilinden anlayıp onu çözüyorsunuz. Komada gelen bir canlının daha sonra ayağa kalkmasını görmek başka bir haz."
Setlerden arkadaş olarak görüştüğü kimse olmadığını anlatan Kondu şunları söyledi:
"O dönemde de çok fazla kimseyle görüşmüyordum. Her zaman o ortamdan kopuk yaşıyordum. Çünkü çok zor bir okulda okuyordum o sıra. Sadece geçenlerde 'Ayşecik'te oynayan bir oyuncu arkadaşım hayvanını getirdi. Hayvanlarına baktığım oyuncu arkadaşlarım var. Ama onlarla aynı dizide hiç oynamadık.
Kondu, yıllar sonra da veteriner hekimliğine dair programlar yaptığını söyledi:
"Bir sağlık kanalında sırf hayvanlarla ilgili program sundum. TRT Okul'daki bir programın danışman hekimliğini yaptım. Sonrasında da o ekip bana 'Aileden Biri' adında bir programı sundurdu. Pandemiden kısa süre önce bitti. Bunlardan önce 'Can Dostum' diye bir yarışma programında jüri oldum. Ünlüler barınak hayvanlarını alıp eğitiyordu. Sahiplenme bilincini artırmak amaçlı bir programdı."