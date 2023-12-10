Çarli'nin Cilvenaz'ı yıllara meydan okuyor: Yeni mesleğini duyanlar şaşırdı

Setlerden arkadaş olarak görüştüğü kimse olmadığını anlatan Kondu şunları söyledi:

"O dönemde de çok fazla kimseyle görüşmüyordum. Her zaman o ortamdan kopuk yaşıyordum. Çünkü çok zor bir okulda okuyordum o sıra. Sadece geçenlerde 'Ayşecik'te oynayan bir oyuncu arkadaşım hayvanını getirdi. Hayvanlarına baktığım oyuncu arkadaşlarım var. Ama onlarla aynı dizide hiç oynamadık.