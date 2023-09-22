Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem her gün ekranlarda olan model Yasemin Koşal yıllar sonra gündem oldu.

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Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 1

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

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Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 2

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğunun son hali merak konusu oluyor. Onlardan biri de, bir dönem hem programların hem de dizilerin dikkat çeken yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...

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Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 3

İşte bir zamanların gözde isimlerinden olan, eski Türkiye güzeli Yasemin Koşal'ın son hali:

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Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 4
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