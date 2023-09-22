Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı
Bir dönem her gün ekranlarda olan model Yasemin Koşal yıllar sonra gündem oldu.
Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.
Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğunun son hali merak konusu oluyor. Onlardan biri de, bir dönem hem programların hem de dizilerin dikkat çeken yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...
İşte bir zamanların gözde isimlerinden olan, eski Türkiye güzeli Yasemin Koşal'ın son hali: